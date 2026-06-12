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Çorum'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı

Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan bir hidroelektrik santrali bendinin patlaması sonucu bölgedeki yaklaşık 150 dönümlük çeltik arazisi su altında kaldı. HES'i işleten firma yetkilileri tarım arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve hasarın kısa sürede onarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Çeltik tarlaları için sulama suyunun da tarlalara verilmeye devam edeceği belirtildi.

Çorum'da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı

Olay, dün gece saatlerinde Bayat ilçesi Sağpazar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan hidroelektrik santralinin bendinde henüz bilinmeyen sebeple sızıntı başladı.

Çorum da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı 1

Kısa sürede bentteki çatlağın büyüdüğünü fark eden görevlililer tarafından santralin kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 150 dönümlük çeltik tarlası su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen Bayat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sular altında kalan tarım arazilerinde su tahliyesi yapıldı.

Çorum da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı 2

ÇORUM'DA HES BENDİ PATLADI

HES'i işleten firma yetkilileri tarım arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve hasarın kısa sürede onarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Çeltik tarlaları için sulama suyunun da tarlalara verilmeye devam edeceği belirtildi.

Çorum da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı 3

"YAKLAŞIK OLARAK 4-5 GÜN İÇİNDE TEKRAR FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Şantiye Şefi Halit Aslan, "Dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı bentte küçük çaplı bir patlak meydana geldi. Daha sonra hızlı müdahale etmemize rağmen biraz genişleme oldu. Bundan dolayı köylülerimiz mağdur olmasın, ekim alanları zarar görmesin diye dört tane kapağımızı açıp su tahliyesini gerçekleştirdik.

Çorum da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı 4

Saat 10.00 gibi de herhangi bir sorun kalmadı. Arazilerde herhangi bir sudan dolayı bir zarar görecek bir nokta kalmadı, tahliyelerini gerçekleştirdik. Şu an tamiratlarını yapacağız. Yaklaşık olarak 4-5 gün içinde tekrar faaliyete geçireceğiz. Fakat bu zaman zarfında da köylüler tekrar sularını alacak. Onlara da bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Çorum da HES bendi patladı: Çeltik tarlaları su altında kaldı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Çorum Çeltik hes
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