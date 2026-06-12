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Küçükçekmece'de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi

Küçükçekmece’de 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından alevler yükseldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Küçükçekmece'de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 1012'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun çatısından alevler yükselmeye başladı.

Küçükçekmece de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi 1

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler binadan tahliye edildi.

Küçükçekmece de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi 2

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Küçükçekmece de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi 3

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tahliye edilen öğrenciler yeniden yurda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Küçükçekmece
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Küçükçekmece Öğrenci yurdu
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