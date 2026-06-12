Küçükçekmece'de kız yurdunda çıkan yangın söndürüldü; öğrenciler tahliye edildi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 1012'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun çatısından alevler yükselmeye başladı.

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan öğrenciler binadan tahliye edildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tahliye edilen öğrenciler yeniden yurda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Küçükçekmece

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır