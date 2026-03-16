HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası

ABD-İran-İsrail savaşı sırasında Türk hava sahasına giren 3 füze engellenmişti. Bloomberg'de yer alan habere göre NATO füze tehditleri sonrasında harekete geçti. Bu kapsamda NATO, Türkiye'deki füze savunmasını güçlendirmeyi değerlendiriyor. İttifak, İncirlik Hava Üssü'ne ek bir Patriot füze savunma sistemi konuşlandırabilir.

Recep Demircan

ABD-İran-İsrail savaşı devam ediyor. Son olarak İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini vurması ve Hürmüz Boğazı'nı düşman gemilerine kapatması tansiyonu daha da artmıştı.

Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası 1

"YAKINDA SONA ERECEK"

Savaş ile ilgili bugün Trump yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini, İran'ın henüz anlaşma için hazır olmadığını ifade etmişti.

Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası 2

3 FÜZE ENGELLENDİ

Savaş sırasında Türkiye yaptığı açıklamada hava sahamıza giren 3 füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO birlikleri tarafından engellendiğini aktarmıştı.

Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası 3

NATO HAREKETE GEÇTİ! İNCİRLİK İDDİASI

Bloomberg'de yer alan habere göre NATO, İran füzelerinden kaynaklanan artan tehdit nedeniyle Türkiye'deki füze savunmasını güçlendirmeyi değerlendiriyor. İttifak, İncirlik Hava Üssü'ne ek bir Patriot füze savunma sistemi konuşlandırabilir.

Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası 4

16 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.