Füze tehditleri sonrası NATO harekete geçti! İncirlik iddiası

ABD-İran-İsrail savaşı devam ediyor. Son olarak İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini vurması ve Hürmüz Boğazı'nı düşman gemilerine kapatması tansiyonu daha da artmıştı.

"YAKINDA SONA ERECEK"

Savaş ile ilgili bugün Trump yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini, İran'ın henüz anlaşma için hazır olmadığını ifade etmişti.

3 FÜZE ENGELLENDİ

Savaş sırasında Türkiye yaptığı açıklamada hava sahamıza giren 3 füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO birlikleri tarafından engellendiğini aktarmıştı.

NATO HAREKETE GEÇTİ! İNCİRLİK İDDİASI

Bloomberg'de yer alan habere göre NATO, İran füzelerinden kaynaklanan artan tehdit nedeniyle Türkiye'deki füze savunmasını güçlendirmeyi değerlendiriyor. İttifak, İncirlik Hava Üssü'ne ek bir Patriot füze savunma sistemi konuşlandırabilir.