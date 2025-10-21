HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya’da binlerce kişi, "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözleriyle göçmenleri hedef Başbakan Friedrich Merz’i partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in Genel Merkezi önünde protesto etti.

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in geçen hafta Potsdam kentinde yaptığı ve göçmenleri hedef alan "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözlerine tepkiler artarak devam ediyor. Başkent Berlin’de Merz’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Genel Merkezi önünde toplanan binlerce kişi Merz’i protesto etti.

"Biz Kızlarız" sloganıyla düzenlenen gösteride bir araya gelen 7 bin 500 kişi, Başbakan Merz’in göçmenleri hedef alan sözlerini ve aynı konuşmada kullandığı "Kızlarınıza bunun ne anlama geldiğini sorun, sanırım oldukça açık ve net bir cevap alacaksınız" açıklamasına da tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi 1

"NAZİLER DIŞARI"

"CDU’dan korkuyorum", "Irkçılık şehrin görüntüsünde bir sorundur", "Kızlar Merz’e karşı", "Şehrin görüntüsünde sorunumuz yok ırkçılık sorunumuz var" ve "Merz sen şehrin görüntüsünde bir sorunsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler sık sık "Biz şehrin görüntüsüyüz", "Naziler dışarı" şeklinde sloganlar attı.

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi 2

İklim hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) gösterilerinde tanınan aktivist Luisa Neubauer kendisinin çağrısıyla yapılan gösterideki konuşmasında, "Ekolojik iklimi Friedrich Merz’den korumaya alışkınım, toplumsal iklimi de Merz’den koruyacağım. Irkçı ve ayrımcı ifadeler açıklamaya mazeret gösteriliyor bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Gösteride bazı siyasiler ile göçmen kökenli aktivistler de yaptıkları konuşmalarda, Merz’in açıklamasında kullandığı ‘Kızlarınıza sorun" tezinin kadınlara yönelik ırkçı bir söylem olduğunu söyledi. Başbakanın sözlerinin toplumu da böldüğünü belirten konuşmacılar, Merz’i kadınların güvenliğinin popülist söylemler için araçsallaştırılmasına öfkeli olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından gösteri olaysız sona erdi.

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi 2

MERZ GÖÇMENLERİ HEDEF ALMIŞTI

Başbakan Merz, geçen hafta Potsdam kentinde göç politikasına ilişkin değerlendirme yaparken göçmenlerin varlığına işaret ederek, "Şehrin görüntüsünde hala sorun var. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt sınır dışı kararlarını uygulamak için çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklaması koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’nin yanı sıra kamuoyundan tepki gören Merz, sözlerini geri alması ve özür dilemesi çağrılarına geri adım atmayarak cevap vermişti.

Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi 4

Merz, kendisine tepki çeken açıklamasını soran bir gazeteciye, "Çocuklarınız olup olmadığını bilmiyorum, ama eğer kız çocuklarınız varsa, kızlarınıza bunun ne anlama geldiğini sorun, sanırım oldukça açık ve net bir cevap alacaksınız. Benim geri alınacak özür dileyecek bir durumum yok. Aksine, bir kez daha söylüyorum, bu durumu değiştirmeliyiz ve federal içişleri bakanı da bunu değiştirmek için çalışıyor ve biz bu politikayı sürdüreceğiz" cevabını vermişti.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralıOrtalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı
Kızılhaç, Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldıKızılhaç, Hamas’tan 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim aldı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.