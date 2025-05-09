Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Zelenskiy ile telefonda görüştü! Güvence verdi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, 2’nci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80’inci yılında ABD'nin Almanya'nın vazgeçilmez bir dostu ve ortağı olmaya devam ettiği konusunda Trump'a güvence verdiği kaydedildi.

Merz ile Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla yakın çalışma konusunda mutabık kaldıkları ve Alman Şansölyenin, Trump'ın Ukrayna'daki ölümlerin bir an önce sona erdirilmesi yönündeki yaklaşımını desteklediği belirtildi. ABD Başkanı Trump ve Merz'in ticari anlaşmazlıkların hızla çözüme kavuşturulması konusunda da hemfikir ifade edildi.

ZELENSKİY'NİN YENİ ALMAN HÜKÜMETİNİN DESTEĞİNE GÜVENEBİLECEĞİNİ TEYİT ETTİ

Başbakan Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde ise Almanya'nın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Zelenskiy'nin yeni Alman hükümetinin desteğine güvenebileceğini bir kez daha teyit ettiği aktarıldı. İki liderin, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara buluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını belirttikleri ve yakın diyalog içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

(İHA)