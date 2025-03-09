HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da havalimanında kriz! Hamburg Havalimanı’nda grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi: "Sendika haber vermeksizin havalimanını kapatıyor"

Almanya’da havalimanında kriz! Hamburg Havalimanı’nda grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi: "Sendika haber vermeksizin havalimanını kapatıyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda büyük kriz yaşanıyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı sözcüsü, grevin haber verilmeden yapıldığını ve 40 binden fazla yolcunun mağdur olduğunu belirtti.

Almanya’da havalimanında kriz! Hamburg Havalimanı’nda grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi: "Sendika haber vermeksizin havalimanını kapatıyor"

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev sebebiyle tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

hamburg

"40 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN YER ALACAĞI 280 UÇUŞ PLANLANMIŞTI"

Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, tüm seferlerin iptal edildiğini, gün boyunca uçakların kalkış ve iniş gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bromm, “Sendika, Hamburg'un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Ver.di, bunu yaparak her şeyden önce insanlara zarar veriyor. 40 binden fazla yolcunun yer alacağı 280 uçuş planlanmıştı” dedi.

almanya

GREV YARIN DA SÜRECEK

Sözcü Bromm, grevin yarın da süreceğini vurgulayarak, yolculara hava yolu şirketleriyle iletişim halinde bulunmalarını tavsiye etti.

(DHA)

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındıResmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
İmamoğlu'ndan gündem yaratacak 'koltuk' çıkışıİmamoğlu'ndan gündem yaratacak 'koltuk' çıkışı
Anahtar Kelimeler:
Hamburg Almanya grev havalimanı iptal uçuş yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi takımdan ayrılıyor! Yönetime kararını bildirdi

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Canlı yayında açıkladı! "Devlet Bey sürprizlere devam edecek"

Canlı yayında açıkladı! "Devlet Bey sürprizlere devam edecek"

Osmanlı'nın torunu ABD'de avukattı, Türk vatandaşı oldu

Osmanlı'nın torunu ABD'de avukattı, Türk vatandaşı oldu

Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.