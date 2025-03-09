Almanya’da havalimanında kriz! Hamburg Havalimanı’nda grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi: "Sendika haber vermeksizin havalimanını kapatıyor"

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev sebebiyle tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

"40 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN YER ALACAĞI 280 UÇUŞ PLANLANMIŞTI"

Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, tüm seferlerin iptal edildiğini, gün boyunca uçakların kalkış ve iniş gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bromm, “Sendika, Hamburg'un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Ver.di, bunu yaparak her şeyden önce insanlara zarar veriyor. 40 binden fazla yolcunun yer alacağı 280 uçuş planlanmıştı” dedi.

GREV YARIN DA SÜRECEK

Sözcü Bromm, grevin yarın da süreceğini vurgulayarak, yolculara hava yolu şirketleriyle iletişim halinde bulunmalarını tavsiye etti.

(DHA)