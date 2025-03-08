HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da koalisyon görüşmeleri! Anlaşmaya varıldı

Almanya'da koalisyon görüşmeleri! Anlaşmaya varıldı

08.03.2025 18:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU), koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile gerçekleştirdiği ön görüşmelerde, partilerin genel prensiplerde anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri! Anlaşmaya varıldı

Almanya’da 23 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimler sonrası sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında başlayan koalisyon hükümetinin kurulabilmesine yönelik ön görüşmelerin ikinci haftasında uzlaşma sağlandı. Bu sabah saatlerinde son toplantılarına başlayan parti liderleri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı (CDU) Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, SPD eş genel başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öğleden sonra kameraların karşısına geçti, genel prensipler üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"SINIR KONTROLLERİ ARTIRILACAK"

Yeni hükümetin Başbakanı olması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, "Gelecek hafta başlayacak koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir belgemiz var" dedi. Merz, göç politikasında varılan mutabakata göre Almanya’ya yasa dışı girişleri önlemeye yönelik sınır kontrollerinin büyük ölçüde artırılacağını, geri gönderme mekanizmasının işler hale getirileceğini söyledi. Ayrıca mültecilerin aile birleşiminin daha fazla kısıtlanacağını ifade etti. Afganistan’dan gelenler de dahil olmak üzere kabul programlarının sona erdirilmesinin de planlandığını belirtti.

thumbs_b_c_dd1f642efe02eac64d34fdc7129742dd

VATANDAŞLIK ÖDENEĞİ KALKIYOR

CDU lideri Merz, ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılacağını da söyledi. Bunun kapsamını da enerji maliyetlerini düşürmek için kilovatsaat başına 5 sent indirim, makul yatırım teşvikleri sağlamak ve kurumlar vergisini yeniden düzenlemek olduğunu belirtti. Merz, vatandaşlık ödeneğinin kaldırılarak yeni bir düzenlemeye gidileceğini de kaydetti. Buna göre çalışabilecek durumda olup da makul bir iş yapmayı sürekli reddedenlerin vatandaşlık parası alma hakları tamamen kesilecek.

Partiler, asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesi ve emekli maaşlarının artırılması konusunda da mutabakata vardı. Hristiyan Demokrat Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Partinin vardığı mutabakata göre, restoran ve kafelerdeki yiyeceklerin vergi oranını yüzde 7 olarak sabit tutulacak.

Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki resmi koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklamaYalova'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama
Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan Mısır’ın hazırladığı Gazze planına destek!Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan Mısır’ın hazırladığı Gazze planına destek!
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'daki acı olayla ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'daki acı olayla ilgili açıklama!

Bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe...

Bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe...

4 katlı müstakil villada yaşıyor! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu'

4 katlı müstakil villada yaşıyor! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu'

Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

Diyarbakır'da katliam gibi silahlı kavga! 3 kişi öldü, yaralılar var

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.