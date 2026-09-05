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Almanya'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü: Mafya hesaplaşması detayı

Almanya'da 1 Eylül'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 Türk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın bir suç örgütü içi anlaşmazlığı emareleri gösterdiği belirtildi ve 'mafya hesaplaşması' iddialarının araştırıldığı vurgulandı.

Almanya'da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü: Mafya hesaplaşması detayı

Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 Türk öldürüldü, 1 Türk yaralandı. Hamburg polisi ve savcılığı, olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

SALDIRI 1 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Almanya’nın Hamburg kentinin St. Pauli semtinde Hamburg Uluslararası Fuar Merkezi’nin karşısındaki Lagerstrasse Caddesi'nde bulunan bir iş yeri kompleksinde 1 Eylül'de silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çevredekilerin art arda silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Almanya da silahlı saldırı! 2 Türk öldürüldü: Mafya hesaplaşması detayı 1

2 TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, otoparkta silahla vurulmuş 47 yaşındaki bir erkeği ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralı şahıs hayatını kaybetti. Binada yapılan aramada ise 33 yaşındaki ikinci bir erkek şahıs başından vurulmuş halde ölü bulundu. Alman medyası, ölen kişinin yakınında veya elinde silah bulunduğunu öne sürdü, ancak bu bilgi Hamburg Savcılığı tarafından resmen doğrulanmadı. Hayatını kaybeden 2 kişinin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİLİYOR

Olayda 48 yaşındaki bir Türk vatandaşı da başını sıyıran kurşunla yaralandı. Yaralının olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Hamburg Üniversite Hastanesi UKE’ye başvurduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Alman medyası, saldırı öncesinde kısmen maskeli 8 ila 10 kişilik bir grubun iş yeri kompleksine girdiğini, kısa süre sonra silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Polis olay yerindeki silah, mühimmat ve bazı araçları incelemeye aldı. Soruşturmayı Hamburg Cinayet Masası (LKA 41) ile Organize Suçlarla Mücadele Birimi, Hamburg Savcılığı ile birlikte yürütüyor.

İSMAİL ÖZEN'LE BAĞLANTILI MI?

Saldırının meydana geldiği Lagerstrasse 11 adresindeki iş yeri kompleksinde, eski profesyonel boksör ve Universum Boxing’in sahibi İsmail Özen’in boks kulübü de bulunuyor. Özen avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın kendisiyle bağlantılı olmadığını, saldırının şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını ifade etti. Aynı iş yeri kompleksine 26 Haziran gecesi el bombası atılmış olması ve Temmuz ayında Özen’i hedef alan hakaret içerikli bir tabelanın Elbbrücken yakınlarında polis tarafından kaldırılması ise dikkat çekti. Polis, bu olaylarla son saldırı arasında bağlantı bulunduğuna dair herhangi bir kanıt açıklamadı.

MAFYA HESAPLAŞMASI İDDİASI

Hamburg Savcılığı, olayın arka planında "suç örgütü içerisindeki bir anlaşmazlığa" ilişkin emareler bulunduğunu belirtirken, saldırının bir "mafya hesaplaşması" olduğu yönündeki iddialar henüz resmen doğrulanmadı. Polisin saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mafya saldırı türk
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