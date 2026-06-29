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Almanya'da silahlı saldırı paniği! 5 can kaybı olduğu iddia edildi

Almanya, Stade kentindeki silahlı saldırıyla sarsıldı. Panik yaratan saldırıda 5 can kaybı olduğu öne sürüldü.

Almanya'da silahlı saldırı paniği! 5 can kaybı olduğu iddia edildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

"GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI"

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi verildi.

Almanya da silahlı saldırı paniği! 5 can kaybı olduğu iddia edildi 1

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin sayısı, kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

5 CAN KAYBI İDDİASI

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu.

Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya silahlı saldırı
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