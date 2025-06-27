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Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Bas ve Klingbeil oldu

Almanya’da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanlıklarına Baerbel Bas ve Lars Klingbeil seçildi.

Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Bas ve Klingbeil oldu

Başkent Berlin’deki "CityCube" Salonu'nda düzenlenen SPD Olağan Genel Kurulu'nda, partinin üst yönetiminin seçimleri yapıldı.

Almanya'da 6 Mayıs’ta göreve başlayan yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Lars Klingbeil ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, SPD'nin eş genel başkanları seçildi.

Delegelerin yüzde 64,9’unun oyunu alan Klingbeil bu göreve yeniden seçilirken Saskia Esken’in yerine aday olan Bas da delegelerin yüzde 95’nin oyunu alarak diğer eş genel başkan oldu.

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SERPİL MİDYATLI YENİDEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Partinin genel başkan yardımcılarına da Saksonya Sosyal İşler Bakanı Petra Köpping, SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı, SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı Achim Post, Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger ve Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer oldu.

Genel Sekreterlik görevine ise Tim Klüssendorf seçildi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya parti
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