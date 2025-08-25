HABER

Almanya'dan Gazze açıklaması: "Saldırı bizi şoke etti"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve sivilin öldürülmesi bizi şoke etti, saldırı araştırılmalı" dedi.

Almanya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti, saldırı araştırılmalı" denildi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bakanlık, "Gazetecilerin çalışması Gazze'deki savaşın yıkıcı gerçekliğine dikkat çekmede hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze'de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Nasser Hastanesi’ne düzenlediği peş peşe iki saldırıda 5'i gazeteci, 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Almanya Gazze
