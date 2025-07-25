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Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama: "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e tüm kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapılırken, "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi. Tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama: "Gazze'deki savaşın bitme zamanı geldi"

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri Friedrich Merz, Emmanuel Macron ve Keir Starmer, Batı Şeria ve Gazze'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Almanya Başbakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada, "Şimdi Gazze'deki savaşı sona erdirme zamanıdır. Tüm tarafları, acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırıyoruz" denilerek, Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın sıkıntılarına son vermek ve esirlerin ailelerinin yüreklerini ferahlatmak için müzakere edilmiş bir ateşkesin tek yol olduğu vurgulandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama: "Gazze deki savaşın bitme zamanı geldi" 1

"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Açıklamada, "Şu anda tanık olduğumuz Gazze'deki insani felaket derhal sona ermelidir. Su ve gıda erişimi dahil olmak üzere sivil halkın en temel ihtiyaçları daha fazla gecikme olmaksızın karşılanmalıdır. Sivil halka hayati önem taşıyan insani yardımı esirgemek kabul edilemez. İsrail hükümetini, yardımların ulaştırılmasındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya, BM ile insani yardım kuruluşlarının açlıkla mücadele için çalışmalarını sürdürmelerine acilen imkan sağlamaya çağırıyoruz. İsrail, insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir" denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama: "Gazze deki savaşın bitme zamanı geldi" 2

İSRAİL’İN FİLİSTİN TOPRAKLARINI OLASI İLHAKINA TEPKİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından yapılan ortak açıklama metninde, "İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğini dayatmaya yönelik tüm çabaları kararlılıkla reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İlhak tehditleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin iki devletli çözüm sağlanması ihtimalini zayıflattığına vurgu yapıldı.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den ortak açıklama: "Gazze deki savaşın bitme zamanı geldi" 3

"GAZZE'DE BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN KURULMASINI GARANTİ EDEN BİR PLAN HAZIRLAMAYA KARARLIYIZ"

Merz, Macron ve Starmer’in ortak açıklamasında, "Birleşmiş Milletler dahil uluslararası ortaklarımızla iş birliği yaparak, Gazze'de bir geçiş hükümetinin kurulmasını ve güvenlik önlemlerini içeren ve insani yardımın büyük ölçüde sağlanmasını garanti eden somut ve inandırıcı bir plan hazırlamaya kararlıyız. Bu plana müzakere yoluyla iki devletli bir çözüme giden yolda atılması gereken temel adımlar olarak, İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve Hamas liderliğinin görevden alınması da dahildir" denildi.

"KALICI BARIŞA GİDEN YOLU AÇACAK SİYASİ SÜRECİ DESTEKLEMEK İÇİN DAHA FAZLA ADIM ATMAYA HAZIRIZ"

E3 liderleri ortak açıklamasında ayrıca, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu açacak bir siyasi süreci ve acil bir ateşkesi desteklemek için daha fazla adım atmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Almanya Fransa Gazze macron
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