Almanya’nın en etkin gazetesi BILD seçti: Avrupa’nın tatil gözdesi Antalya

Listede ilk sırada Maxx Royal Belek Golf Resort yer alırken, Rixos Premium Belek, Voyage Sorgun, Barut Hemera Side ve Mardan Palace gibi Türk turizminin uluslararası ölçekte bilinen birçok prestijli oteli de ilk ona girmeyi başardı.

Almanya’da yayınlarını sürdüren BILD, 2026 “Türk Rivierası’nın En İyi 10 Oteli” başlıklı değerlendirmesinde Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında sunduğu tatil deneyimine geniş yer verdi. Değerlendirme neticesinde Antalya öne çıkarak Türk Rivierası’nın küresel ölçekteki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

BILD’in analizinde, Türk Rivierası’nın sunduğu yüksek kalite ve fiyat dengesiyle Avrupa’daki birçok rakip destinasyonu geride bıraktığı belirtilirken; Antalya’nın geniş kapsamlı her şey dahil konseptli otelleri, nitelikli plajları, güçlü konaklama altyapısı, aile dostu tesisleri ve dünya standartlarındaki resort otelleriyle Avrupa’daki rakip destinasyonlardan ayrıştığı vurgulandı.

BELEK LÜKS OTELLERİYLE SİDE AİLE DOSTU YAPISIYLA ÖNE ÇIKTI

Değerlendirmede Antalya’nın Belek, Lara ve Side bölgeleri öne çıkan destinasyonlar arasında gösterildi. Belek’in lüks resort otelleri ve golf turizmi olanaklarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Lara’nın şehir ve havalimanı bağlantılarıyla sunduğu erişim kolaylığı ve uzun sahil şeridinin erişilebilir bir tatil deneyimi sunduğu ifade edildi. Side ise aile dostu yapısı, güçlü konaklama altyapısı ve zengin tatil deneyimiyle öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

BILD’in listesinde zirvede yer alan Maxx Royal Belek Golf Resort’un; konumu, hizmet standartları, golf olanakları ve gastronomi deneyimiyle öne çıktığı belirtilirken, Rixos Premium Belek, Voyage Sorgun, Barut Hemera Side ve Mardan Palace da “Türk Rivierası’nın En İyi 10 Oteli” arasında gösterildi.

ANTALYA’NIN ULUSLARARASI MARKA DEĞERİ GÜÇLENİYOR

Alman medyası BILD, deniz, kum ve güneş algısının ötesine geçen Antalya’nın golf, aile, lüks ve her şey dahil resort deneyiminde de uluslararası ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Değerlendirmede, destinasyon seçiminde tesis kalitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı, plaj altyapısı ve ziyaretçi deneyiminin de belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekilirken, Antalya’nın uluslararası seyahat pazarındaki cazibesini koruğu belirtildi.