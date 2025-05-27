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Almanya'nın Litvanya'da asker konuşlandırmasının ardından Rusya'dan dikkat çeken hamle! Baltık Denizi'nde tatbikat başlattılar

Almanya'nın II. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa yurt dışında uzun süreli asker konuşlandırmasının ardından Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosunun Baltık Denizi'nde 20'den fazla savaş gemisi ve 3 bin askerin katıldığı başlattığını bildirdi. Alman ordusu, Litvanya'da bir tugay konuşlandırmış ve asker sayısının da artırılacağını duyurmuştu.

Almanya'nın Litvanya'da asker konuşlandırmasının ardından Rusya'dan dikkat çeken hamle! Baltık Denizi'nde tatbikat başlattılar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Baltık Filosunun, Baltık Denizi'nde başlattığı planlı tatbikatla savunma potansiyelini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

20'DEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİ KATILIYOR

Tatbikata Moskova ve Leningrad askeri bölgelerine bağlı birliklerin de katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatta, 20'den fazla çeşitli savaş gemisi, 25 uçak ve helikopter, 70 askeri teçhizat ile yaklaşık 3 bin asker yer alıyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.

"TARİHİ BİR GÜN"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Alman ordusunun bir tugayının Litvanya'da konuşlanmasına yönelik, "Bu tarihi bir gün. Bu güven, sorumluluk ve eylem günü." demişti. Alman ordusunun bir tugayının konuşlandırılmasını "Litvanya tarihinde istisnai bir olay" olarak niteleyen Nauseda, bu durumun Litvanya ve Almanya'nın ortak değerlerini yansıttığını söylemişti.
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ZAPAT TATBİKATI

Nauseda, eylüldeki Rusya-Belarus ortak Zapad askeri tatbikatının, son yıllarda Baltık ülkelerine yönelik "saldırıları simüle ettiği için gerginlik kaynağı olduğunu" kaydetmişti.
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"GELECEĞİN DÜŞMANLARI" MESAJI

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene de konuşmasında, ülkesinin "geçmişte işgaller altında acı çektiğini ve ihanete uğramış hissettiğini" ancak bu durumun değiştiğini söylemişti.

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ALMAN TUGAYI

Associated Press (AP) ajansına göre, Litvanya'ya Alman tugayı konuşlandırma kararı, Rusya-Ukrayna çatışmaları kaynaklı Vilnius yönetiminin uzun süreli baskıları sonrası gerçekleşti.

Almanya Savunma Bakanlığına göre, şu an Litvanya'da yaklaşık 400 Alman askeri bulunuyor ve yıl sonuna kadar bu sayının 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Alman tugayının Şubat 2026'da NATO'nun Litvanya'daki çok uluslu gücü Panzer Tugayı 45'e bağlanması ve Alman birliğinin sayısının 1800'e çıkması bekleniyor. Almanya, 2026 yazına kadar bu tugaydaki asker sayısını 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

NATO standardına göre bir tugay kapasitesi olarak kabul edilen 5 bin askerin, 2027 yılı sonuna kadar konuşlandırılabileceği ancak bunun Litvanya'nın altyapı ve konaklama imkanlarını sağlamasına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Litvanya'ya konuşlandırılan Alman birlikleri, 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman askerlerinin yurt dışında ilk kez uzun vadeli konuşlandırılması olarak görülüyor.

Baltık bölgesi ülkesi Litvanya, Rusya'ya ait Kaliningrad toprakları ile Kremlin yönetiminin müttefiki kabul edilen Belarus arasında konumlanıyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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