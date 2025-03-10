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‘Alo 190 fetva hattına’ Ramazan’da yoğun ilgi: "Tedavi amaçlı iğne vurulmak, diş fırçalamak orucu bozar mı?”

10.03.2025 09:23
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Türkiye’de, Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaşan dini sorular, il müftülükleri bünyesinde hizmet veren ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na yönlendiriliyor. Trabzon İl Müftülüğü’nün 2012 Mart ayında hizmete sunduğu ‘Alo 190 Fetva Hattı’, özellikle Ramazan döneminde artan soru talepleri ile dikkat çekiyor. Bu soruların büyük çoğunluğunun, ibadetler ve sosyal hayatla ilgili olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında en çok soru oruçtan gelmiş. Detaylar haberimizde…

‘Alo 190 fetva hattına’ Ramazan’da yoğun ilgi: "Tedavi amaçlı iğne vurulmak, diş fırçalamak orucu bozar mı?”

Din İşleri Yüksek Kurulu, günümüz insanının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla ‘Alo 190 Fetva Hattı’nı sürekli olarak geliştiriyor. Dijital teknolojilerin desteğiyle, kolay erişim, güvenli ve kaliteli iletişim imkânı sunan çağrı merkezi, kullanıcıların dini sorularına hızlı ve doğru cevaplar almasını sağlıyor.

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“TEDAVİ AMAÇLI İĞNE VURULMAK ORUCU BOZAR MI?”

Trabzon İl Müftülüğünde fetva vaizi olarak görev yapan Mehmet Şerif Yüksel, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fetva hattına özellikle orucu bozan, bozmayan konularla ilgili sorular geldiğini söyledi. Yüksel "Fetva hattına daha çok ibadetle ilgili sorular geliyor. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan, bozmayan şeyler. 'Hasta olanlar sağlık açısından nasıl oruç tutar?' şeklinde sorular geliyor. Yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde ibadetlerle ilgili soru istatistiğimiz var. Bunlar arasında en çok karşılaştığımız sorulardan bazıları ise 'Tedavi amaçlı iğne vurulmak, diş fırçalamak orucu bozar mı?' gibi sorular geliyor" şeklinde konuştu.

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“YÜZDE 30 SOSYAL HAYATLA İLGİLİ SORULAR ALIYORUZ”

Gelen soruların yaklaşık yüzde 30 kadarının sosyal hayatla ilgili olduğunu kaydeden Yüksel, "Ramazan ayı olması hasebiyle ibadetle ilgili soruların sayısal değeri daha yükselmiş olabilir. Yüzde 40'ın üzerinde ibadetle ilgili sorular almaktayız. Yaklaşık yüzde 30 sosyal hayatla ilgili, inançlar ve dini oluşumlarla ilgili yüzde 10'nun üzerinde, iktisadi hayat, sağlık alanıyla ilgili olarak da yüzde 15 civarında soru alıyoruz. Kur-an'ı Kerim ve mealiyle ilgili yüzde 2-5 arası sorular almaktayız" dedi.

"VESVESESİ YÜKSEK OLAN VATANDAŞLARIMIZI PSİKOLOĞA YÖNLENDİRİYORUZ"

Zaman zaman sıra dışı sorular da aldıklarını ifade eden Yüksel, "Alanımız olmamakla birlikte zaman zaman psikolojik danışmanlık yapmak zorunda kalıyoruz. Vesvesesi yüksek düzeyde olan vatandaşlarımızı doktorlara yönlendiriyoruz. Psikoloğa, psikiyatriye gidiniz diye tavsiye ediyoruz. Bazıları hocam sizin tavsiyeniz nedir bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Diye ısrar ettikleri taktirde elimizden geldiği kadarıyla danışmanlık yapıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Eğer bir çıkmazda ise ilgili ayeti, hadisi, kaynağı paylaşıyoruz" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetva orucu bozan durumlar ramazan ayı
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