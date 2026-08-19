Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltısında olay! Polis aracının önüne yattılar

Adana'da bu sabah "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından bindirildikleri aracın önüne Kuytul sempatizanı bir grup atladı. Kuytul çiftinin sorgu için emniyete götürülmesine engel olmak isteyen sempatizanlar, polis aracının önüne yatmaya çalıştı. Şahıslara, Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin, şahısları uzaklaştırmasıyla Kuytul çifti emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA