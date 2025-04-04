Alparslan Türkeş anmasına korku dolu anlar! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı

MHP Aydın İl Başkanlığı'nca partinin kurucusu Alparslan Türkeş'i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi.

DUA EDERKEN ANİDEN FENALAŞTI

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Türkeş'i anma konuşması yaptı. Alıcık'ın ardından dua etmeye başlayan din görevlisi Lütfullah Güldemir, bir anda fenalaştı.

İLK MÜDAHALEYİ ORADAKİ DOKTOR YAPTI

Yere yığılan Güldemir'e, ilk müdahaleyi anmadaki bir doktor yaptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından Güldemir ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güldemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır