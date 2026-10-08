Suudi Arabistan'a asker mi gönderilecek? MSB'den açıklama!

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Fransa arasında imzalanan savunma ve güvenlik iş birliği anlaşması ve Suudi Arabistan’a askerî kuvvet ve yeteneklerin sağlanmasına ilişkin süreç değerlendirildi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

Diğer siyasi, idari, askerî ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür.

Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir."

Kaynak: AA