Alperen Ocaklarından tehdit edilen Minguzzi ailesine destek

Minguzzi'nin Bahçelievler'deki kabri başında bir araya gelen Alperen Ocakları üyeleri, Minguzzi için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

İl Başkan Vekili Erdal Taşkın, burada yaptığı konuşmada, cinayet ve sonrasındaki yargı sürecinde yaşananlardan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Suç örgütlerinin ve kendilerine suç örgütü süsü veren kişilerin, çocukları ve gençleri aparat olarak kullanmaktan çekinmediklerini vurgulayan Taşkın, "Gençlerin bu tuzağa kaptırılmaması ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesinde başta aileler olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir." dedi.

"NE AİLE NE DE TÜRK GENÇLİĞİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdidi ve mezarına yapılan fiziki saldırıyı kınadıklarını ifade eden Taşkın, Alperen Ocakları olarak ailenin yanında olduklarını belirtti.

Taşkın, "Ne aile ne de Türk gençliği sahipsiz değildir. Bu cinayeti işleyenlerin hukuk önünde en ağır cezayı alması hususunda davanın takipçisiyiz. Ayrıca, bu tür eylemlerin Türk hukuk sisteminde daha ağır cezaları gerektirecek şekilde düzenlenmesi için ilgili kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, kuzeni Ayşenur Afyon Sarıaslan ve bazı yakınları da katıldı.

Aile üyeleri, Alperen Ocaklarına verdikleri desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek teşekkür etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır