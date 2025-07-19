Altan Öymen'in vefatı sonrası Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı

CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen, yaklaşık 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.
Öymen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."