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Altan Öymen'in vefatı sonrası Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Altan Öymen'in vefatı sonrası Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajı
Devrim Karadağ

CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen, yaklaşık 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.

Altan Öymen in vefatı sonrası Erdoğan dan CHP ye taziye mesajı 1

ERDOĞAN'DAN CHP'YE TAZİYE MESAJI

Öymen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

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