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Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

22 Haziran tarihinde 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalına yeni bir mektup yolladı. 'Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR' başlığıyla servis edilen videoda Altaylı, 4 belediyeye operasyon yapılacağı bilgisini paylaştı. Altaylı daha önceden üç belediyeye operasyon yapılacağı bilgisini de paylaşmış, akabinde Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine operasyon düzenlenmişti.

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

15 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalına yolladığı mektupta üç belediyeye operasyon yapılacağını söylemişti. Bu bilgiden sonra Adıyaman, Antalya ve Adana belediyelerine operasyonlar düzenlenmiş ve belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Altaylı'dan kanalına yeni bir mektup geldi ve 4 belediyeye uyarıda bulunuldu. İşte haberin tüm detayları!

Altaylı dan yeni kulis bilgisi! 4 belediyeye operasyon yolda! 1

Altaylı, Youtube kanalına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"ALFABETİK GİDELİM DEMİŞLER"

"Beklediğimiz oldu. İktidar belli ki tamamen şaşırmış olmalı ki artık alfabetik gidelim demişler. Dün A'lar ile başladı. 01 Adana, 02 Adıyaman, 07 Antalya. Ne diyelim? Allah Balıkesir'i, Bursa'yı korusun iktidarın hukuksuzluğundan."

"4 BELEDİYE İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Altaylı videoda dikkat çeken bir kulis bilgisine yer verdi.

"Şu anda 4 belediye için hazırlık yaptıkları dedikodusu dolaşıyor" diyen Altaylı şunları söyledi:

"Bir ilçede birkaç belediye meclis üyesi transfer edip, meclis çoğunluğunu alıp başkanı ondan sonra görevden almaya hazırlandıkları söyleniyor."

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Fatih Altaylı
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