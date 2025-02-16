Altın ararken canlarından oldular! Mali'de bir maden faciası yaşandı: Göçük altında kalan 48 kadın hayatını kaybetti

Mali’de faciaya dönüşen altın arayışı! Kayes bölgesinde terk edilmiş bir altın madeninde meydana gelen göçük, can kaybına yol açtı. Yetkililer, altın aramak için madene giren 48 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada göçüğün meydana geldiği belirtilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TERK EDİLMİŞ MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Mali’nin Kayes bölgesinde bulunan terk edilmiş bir altın madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, olayda 48 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KADINLAR ALTIN ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Göçüğün, bir grup kadının altın aramak için açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği belirtildi.

Facianın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(DHA)