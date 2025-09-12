Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda"

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

YEĞENİ İTİRAFÇI OLDU

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül itirafçı oldu. TRT Haber'de yer alan habere göre; Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

"PARALAR DEPODA"

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu.

İşte o aramadan görüntüler ve bulunanlar...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır