HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda"

İçerik devam ediyor

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklanmıştı. Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan bir depoda yüklü miktarda para sakladığını kabul etti. Depoda yapılan aramalarda altın külçeleri ile yüz binlerce Euro ve dolar bulundu.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 1

YEĞENİ İTİRAFÇI OLDU

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül itirafçı oldu. TRT Haber'de yer alan habere göre; Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 2

"PARALAR DEPODA"

Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 3

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu.

İşte o aramadan görüntüler ve bulunanlar...

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 4

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 5

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 6

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 7

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 8

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 9

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 10

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 11

Altın külçeleri böyle bulundu! Belediye başkanının yeğeni itirafçı oldu: "Paralar depoda" 12Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"
Oto yıkamada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var!Oto yıkamada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,37
41,37
% 0.1
12:56
Euro
48,52
48,53
% -0.15
12:56
İngiliz Sterlini
56,08
56,09
% -0.3
12:56
Avustralya Doları
27,51
27,52
% -0.02
12:56
İsviçre Frangı
51,85
51,88
% -0.13
12:56
Rus Rublesi
0,49
0,49
% 0.19
12:54
Çin Yuanı
5,81
5,81
% 0.14
12:50
İsveç Kronu
4,43
4,43
% -0.19
12:56
Anahtar Kelimeler:
Euro Manavgat Altın para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Dünyada bir ilk: Çıplak gözle bile görülebiliyor!

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.