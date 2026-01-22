HABER

Altın yüklü zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı

11 kilo altının sırra kadem bastığı olay İzmir-İstanbul otoyolunda yaşandı. Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı ve defalarca takla attı. Araçta bulunan 3 görevli yaralanırken, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Altın yüklü zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı

Kaza, İzmir İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

4 TAKLA ATTI

Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Altın yüklü zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı 1

11 KİLO ALTIN SIRRA KADEM BASTI

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Altın yüklü zırhlı araç takla attı! 11 kilo altın sırra kadem bastı 2

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

