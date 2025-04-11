Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendikacıya yumruk! İşçilerin direniş çadırıyla dalga geçmişti, yetmedi bizzat müdahale etti

AK Partili Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçiler, haksız ve hukuksuz uygulamalar yapıldığı iddiasıyla belediye binasının yanına direniş çadırı kurdu. İşçilerin direnişi sürerken Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, önceki gün direniş çadırı için “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” sözleriyle dikkat çekmişti.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bugün ise Başkan Tiryaki cuma namazının ardından belediye binasının yanındaki direniş çadırına gitti. Burada işçilere çadırı kaldırmaları yönünde uyarıda bulunan Tiryaki ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Belediye başkanı ve beraberindeki kişiler polisle birlikte, işçilere müdahale etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SENDİKACIYA YUMRUK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yaşanan arbede sırasında Tiryaki'nin Hizmet İş Ankara 2 Nolu şube başkanına yumruk attığı görüldü.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.