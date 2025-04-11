HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendikacıya yumruk! İşçilerin direniş çadırıyla dalga geçmişti, yetmedi bizzat müdahale etti

İçerik devam ediyor

Altındağ Belediyesi önünde haklarını aramak için çadır kuran işçilere belediye başkanı Veysel Tiryaki ve polis ekipleri müdahale etti. Müdahale anlarına ait görüntüler sosyal medyada yayılırken, arbede sırasında AK Partili belediye başkanı Tiryaki'nin sendika başkanına yumruk attığı görüldü.

AK Partili Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçiler, haksız ve hukuksuz uygulamalar yapıldığı iddiasıyla belediye binasının yanına direniş çadırı kurdu. İşçilerin direnişi sürerken Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, önceki gün direniş çadırı için “Belediyenin dışında çadır kurmuşlar. Memlekette çadır meraklısı çok demek ki” sözleriyle dikkat çekmişti.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bugün ise Başkan Tiryaki cuma namazının ardından belediye binasının yanındaki direniş çadırına gitti. Burada işçilere çadırı kaldırmaları yönünde uyarıda bulunan Tiryaki ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

gfj

Yaşanan sözlü tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Belediye başkanı ve beraberindeki kişiler polisle birlikte, işçilere müdahale etti.

gfhdfh

BELEDİYE BAŞKANINDAN SENDİKACIYA YUMRUK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yaşanan arbede sırasında Tiryaki'nin Hizmet İş Ankara 2 Nolu şube başkanına yumruk attığı görüldü.

fasfafaf

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

trkmr

fgjfj

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu! Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişi yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan kişi yakalandı
Yangında iki küçük kardeş hayatını kaybettiYangında iki küçük kardeş hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Altındağ sendika ak parti yumruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı'ndan sendikacıya yumruk!

Belediye Başkanı'ndan sendikacıya yumruk!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.