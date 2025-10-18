Altınözü’nde zeytin posası yüklü tanker devrildi

Kaza, Altınözü ilçesi kent merkezinde yaşandı. Seyir halinde olan zeytin posası yüklü tır aniden devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen tırdan dökülen zeytin posasını temizleyerek yolu trafiğe açtı.
(İHA)
