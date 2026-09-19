Altınözü’nde otomobil zeytinliğe uçtu: 1 yaralı

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Altınözü ilçesi Oymaklı Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada ters dönerek zeytin ağacının üzerinde duran otomobilin sürücüsü S.B. yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır