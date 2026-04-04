Altun: "Araban’daki tarihi çeşmelerimiz yok olmadan kurtarılmayı bekliyor"

Gaziantep’in Araban ilçesinde kış mevsiminde etkili olan yağışların ardından yıllar sonra su akmaya başlayan tarihi çeşmeler restore edilmeyi bekliyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede yıllar sonra su akmaya başlayan tarihi çeşmelerin yok olmadan koruma altına alınıp restorasyon çalışması başlatılmasını talep etti. Altun, tarihi çeşmelere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sahip çıkmasını istedi.

Hasan Altun açıklamasında, "2022 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı üzerine Araban ilçesinin tarihine tanıklık eden ilçeye bağlı Emirhaydar, Beydilli ve Gökçepayam mahallelerindeki tarihi çeşmelerde inceleme yapıldı. İnceleme sonrası koruma ve restorasyon çalışması yapılması için proje çalışması başlatılmıştı. İlçenin kültürel miraslarından olan çeşmelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatılacağının müjdesi 2022 yılında verilmişti. Biz, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmelerde çok geç olmadan restore çalışmalarının başlatılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den destek bekliyoruz" dedi.