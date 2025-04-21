HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Bursa'da anaokulu önündeki sokaktaki altyapı çalışması esnasında, patlayan doğalgaz borusu herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Mustafa Fidan

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Anaokulunun önündeki alt yapı çalışması sırasında Bursagaz borusu, iş makinesi tarafından hasar aldı. Asfaltı kesen iş makinesi, gaz kaçağı sebebiyle acilen muhtemel bir kıvılcım oluşmaması için durduruldu. Gazdan etkilenen işçilerin, elleriyle ağızlarını kapatarak çevredeki vatandaşları uyarması dikkatlerden kaçmadı.

AW437794_04

"BİRİ SİGARA İÇSE, MAHALLE HAVAYA UÇARDI"

İhbar üzerine hareket geçen doğalgaz ekipleri gelene kadar mahallelinin yüreği ağzına geldi. Olayın tam anaokulu önünde yaşanması ise, büyük paniğe yol açtı.
Ekipler gelene kadar mahallede yaşanan tedirginlik ise saniye saniye böyle görüntülendi. Bursagaz ekiplerinin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar, "Biri sigara içse, mahalle havaya uçardı. Bu kadar amatörlük olur mu?" diye tepki gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanın derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"
Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladıUzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Anahtar Kelimeler:
Bursa altyapı doğalgaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

Akaryakıta zam var: Tabelanın değişeceği tarih belli oldu!

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Değeri tam 400 milyon TL! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

Papa'nın arkasından lokma döktürdüler

Papa'nın arkasından lokma döktürdüler

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.