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Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı: 3 mahallede kesinti

Kastamonu’da belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması üzerine 3 mahallede gaz akışı durduruldu.Olay, Hisarardı Mahallesi Şeyh Şabanı Veli Caddesi’nde meydana geldi.

Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı: 3 mahallede kesinti

Kastamonu’da belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması üzerine 3 mahallede gaz akışı durduruldu.

Olay, Hisarardı Mahallesi Şeyh Şabanı Veli Caddesi’nde meydana geldi. Kastamonu Belediyesi tarafından Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında sürdürülen altyapı çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve KARGAZ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

KARGAZ ekiplerinin müdahalesiyle doğalgaz akışı kesilerek hasarlı hattın onarımı için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle Hisarardı, Saraçlar ve Yavuz Selim mahallelerine doğalgaz verilemediği öğrenildi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 4 saat içerisinde mahallelere yeniden doğalgaz verilmesinin beklendiği belirtildi.

Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı: 3 mahallede kesinti 1

Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı: 3 mahallede kesinti 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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