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Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Eski sevgiliyle yazışmaları silmemek kusur sayıldı

Yargıtay, bir boşanma davasında eski sevgiliyle yazılan mesajlaşmaların silinmemesini kusur olarak değerlendirdi.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Eski sevgiliyle yazışmaları silmemek kusur sayıldı

Yargıtay, boşanma davasında eski sevgiliyle yapılan mesajlaşmalara ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mesajların silinmemesini kusur olarak değerlendiren Yargıtay, boşanma davalarında emsal niteliğinde bir kararı gündeme taşıdı.

2020 yılında evlenen çift, bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davada, boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması konuları değerlendirildi.

Her iki tarafın avukatı da yerel mahkeme ve istinaf kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Dosya, Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay dan boşanma davasında emsal karar! Eski sevgiliyle yazışmaları silmemek kusur sayıldı 1

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadına "eski erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarını silmemesi" gerekçesiyle kadına kusur yüklendiğini belirtti.

SAKLANMASI KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Kararda dosyadaki kayıtların 2014 yılına ait olduğunu, tarafların 2020 yılında dünyaevine girdiğine dikkat çekildi, bu nedenle evlilikten altı yıl önce gerçekleşen mesajların kadına kusur olarak yüklenemeyeceği ifade edildi.

Ancak bu mesajların hala saklanması, kusur olarak değerlendirildi.

Yargıtay dan boşanma davasında emsal karar! Eski sevgiliyle yazışmaları silmemek kusur sayıldı 2

Kararda, kadına mevcut diğer kusurlarının yanında “Eski erkek arkadaşıyla mesajlaşmalarını sakladığı” kusurunun da yüklenmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, bu değerlendirmeyle birlikte tarafların eşit kusurlu oldukları sonucuna vardı. Her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmeyen Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026’da oy birliğiyle onadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma davası
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