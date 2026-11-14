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Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası

Aydın’da üniversite öğrencileri, vize sınavları öncesinde doğa yürüyüşüyle stres attı.

Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası

Aydın’da üniversite öğrencileri, vize sınavları öncesinde doğa yürüyüşüyle stres attı. Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte ADÜ’lü gençler, Danişment Köyü’nde doğayla iç içe vakit geçirerek sınav maratonu öncesinde moral depoladı.

Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası 1

Aydın Gençlik Merkezi, üniversite öğrencilerinin yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir mola vermesi amacıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) öğrenim gören gençlerin katıldığı etkinlikte, Danişment Köyü’nün doğal güzellikleri arasında yürüyüş gerçekleştirildi.

Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası 2

Güzel havanın tadını çıkaran öğrenciler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken bir yandan da arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu. Vize sınavları öncesinde ders yoğunluğundan uzaklaşan gençler, etkinlikle hem moral buldu hem de sınav hazırlıklarına kısa bir ara verdi.

Vize sınavları öncesi öğrencilere doğa molası 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın öğrenci
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