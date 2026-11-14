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Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kıymet Altunbay (61), bir kayalıkta bilinci kapalı halde bulundu.Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu

Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Altunbay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mevkisinde bir kayalıkta bilinci kapalı şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Kıymet Altunbay, Çüngüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Altunbay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu 1Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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