Diyarbakır’da kaybolan kadın, bilinci kapalı halde bulundu

Çüngüş ilçesinde 12 Kasım akşamı evinden ayrılan Kıymet Altunbay’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Altunbay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar mevkisinde bir kayalıkta bilinci kapalı şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Kıymet Altunbay, Çüngüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Altunbay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır