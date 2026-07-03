Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

YAŞLI KADIN 5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır