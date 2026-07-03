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Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kütahya’da alzaymır hastası 86 yaşındaki kadın, apartmanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti 1

YAŞLI KADIN 5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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vefat Kütahya yaşlı kadın
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