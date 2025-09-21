Alzheimer hastaları ve yakınları Tarsus Gençlik Kampında moral buldu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve başlangıç evresi Alzheimer hastalarına yönelik faaliyet gösteren ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’, Dünya Alzheimer Günü kapsamında özel bir etkinlik organize etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen programda çember atma, el becerileri geliştirme, topla oynama gibi oyunların yanı sıra müzik eşliğinde dans edildi. Katılımcıların tansiyon ve şeker ölçümleri de yapıldı.

"Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Alzheimer’ın tedavisi olmayan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz hastalığın seyrini yavaşlatmak. Hastaları evden çıkartarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bu da sürecin daha olumlu ilerlemesine katkı sağlıyor. Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. ‘Annem, babam hayata bağlandı, eve çok mutlu geliyor’ sözlerini duymak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Tanrıverdi, düzenlenen sosyal etkinliklerin hem hasta hem de hasta yakınları üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek, "Merkez ilçelerde hizmet veriyoruz. Servisle evden alıp yine servisle bırakıyoruz. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ikramımız var. Fiziksel, sanatsal ve zihinsel etkinlikler düzenliyoruz. Yeşilçam günleri yapıyoruz. Evde fizik tedavi hizmeti veren ekiplerimiz de merkezimize gelip basit egzersizler yaptırıyor. Talep oldukça, biz de bu talepleri karşılamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Hasta yakınlarından teşekkür

Etkinliğe katılan hasta yakınları da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alzheimer hastası annesiyle programa katılan Aysel Duru, "Çok memnunuz. Rahat bir ortam, çok ilgileniyorlar. Çalışanlar bir akraba gibi davranıyor anneme" dedi.

Ömer Duru ise eşinin merkeze geldikten sonra daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Önceden çok kötüydü ama iyileşmeye başladı. Vahap Seçer’den Allah bin kere razı olsun. Çok memnunuz. Burası da çok güzel, havası da çok güzel" ifadelerini kullandı.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır