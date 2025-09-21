HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alzheimer hastaları ve yakınları Tarsus Gençlik Kampında moral buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampında düzenlediği programla Alzheimer hastaları ve yakınlarını bir araya getirdi. ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nden faydalanan vatandaşlar, doğa içinde gerçekleşen etkinlikte hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Alzheimer hastaları ve yakınları Tarsus Gençlik Kampında moral buldu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve başlangıç evresi Alzheimer hastalarına yönelik faaliyet gösteren ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’, Dünya Alzheimer Günü kapsamında özel bir etkinlik organize etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen programda çember atma, el becerileri geliştirme, topla oynama gibi oyunların yanı sıra müzik eşliğinde dans edildi. Katılımcıların tansiyon ve şeker ölçümleri de yapıldı.

"Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz"
Etkinlikle ilgili bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Alzheimer’ın tedavisi olmayan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz hastalığın seyrini yavaşlatmak. Hastaları evden çıkartarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bu da sürecin daha olumlu ilerlemesine katkı sağlıyor. Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. ‘Annem, babam hayata bağlandı, eve çok mutlu geliyor’ sözlerini duymak bizi çok mutlu ediyor" dedi.
Tanrıverdi, düzenlenen sosyal etkinliklerin hem hasta hem de hasta yakınları üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek, "Merkez ilçelerde hizmet veriyoruz. Servisle evden alıp yine servisle bırakıyoruz. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ikramımız var. Fiziksel, sanatsal ve zihinsel etkinlikler düzenliyoruz. Yeşilçam günleri yapıyoruz. Evde fizik tedavi hizmeti veren ekiplerimiz de merkezimize gelip basit egzersizler yaptırıyor. Talep oldukça, biz de bu talepleri karşılamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Hasta yakınlarından teşekkür
Etkinliğe katılan hasta yakınları da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alzheimer hastası annesiyle programa katılan Aysel Duru, "Çok memnunuz. Rahat bir ortam, çok ilgileniyorlar. Çalışanlar bir akraba gibi davranıyor anneme" dedi.
Ömer Duru ise eşinin merkeze geldikten sonra daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Önceden çok kötüydü ama iyileşmeye başladı. Vahap Seçer’den Allah bin kere razı olsun. Çok memnunuz. Burası da çok güzel, havası da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastaları ve yakınları Tarsus Gençlik Kampında moral buldu 1

Alzheimer hastaları ve yakınları Tarsus Gençlik Kampında moral buldu 2
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı: "265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık"Bakan Yumaklı: "265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık"
Deremezra köyü muhtarı Kuru yardım istiyorDeremezra köyü muhtarı Kuru yardım istiyor

Anahtar Kelimeler:
alzheimer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.