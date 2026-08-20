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Alzheimer hastası yaşlı adamdan 24 saattir haber alınamıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde Alzheimer hastası 70 yaşındaki Nezir Atak’tan yaklaşık 24 saattir haber alınamıyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, jandarma ekipleri yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlattı.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 24 saattir haber alınamıyor

Şatırlı Mahallesi’nde ikamet eden ve yaklaşık 2 aydır kızı Feride Atak’ın yanında kalan Nezir Atak, dün saat 18.00 sıralarında evden çıktı. Bir süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Atak’a ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM KAYBOLDU

İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatılırken, Atak’ın son olarak D-400 Karayolu Kocayatak Kavşağı civarında görüldüğü öğrenildi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Atak’ın daha önce sık sık, Antalya’da yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya alzaymır yaşlı adam
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