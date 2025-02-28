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Aman dikkat! Ağır hasarlı araçlarda akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: 36 milyonluk vurgun...

28.02.2025 09:21
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6 Şubat 2023'te 11 ilde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından on binlerce vatandaşımızı yitirmiştik. Depremde milyarlarca liralık maddi hasar da oluşmuştu. Deprem yüzünden ağır hasar alan araçlardaki dolandırıcılık pes dedirtti. Ağır hasarlı araçlarda ruhsat ve şasi numaralarının değiştirilmesiyle gerçekleştirilen vurgunda milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. İşte akılalmaz o yöntem!

Aman dikkat! Ağır hasarlı araçlarda akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: 36 milyonluk vurgun...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

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30 ARAÇTA 'CHANGE' İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi.

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36 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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deprem dolandırıcılık Diyarbakır Kahramanmaraş Araç 6 şubat
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