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Amasya'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

21.03.2025 23:57
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya Valiliği ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Amasya'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 22.53'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem şehir merkezinde de hissedildi.

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "21 Mart 2025 günü saat 22.53'de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya afad
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