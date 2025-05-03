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Amasya’da 6 Afgan göçmen yakalandı

Amasya’da düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya’da 6 Afgan göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan aracı A.P. isimli şahsın kullandığı ve araçta yalnız olduğu belirlendi. Artçı araçta ise sürücü E.G. ile birlikte Afganistan uyruklu 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Amasya Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilirken, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.P. ve E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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