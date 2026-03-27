Amasya'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kartal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kartal'ın ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri yetkililer, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

