HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Kartal'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kartal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tepe Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kartal'ın ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, askeri yetkililer, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
gazi Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.