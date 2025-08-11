HABER

Amasya'da doğaya 5 yaban keçisi bırakıldı

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Mersin'den getirilen 5 yaban keçisi doğaya salındı.

Köylülerden gelen talep üzerine geçmişte çevrede yaşadığı bilinen yaban keçilerinin tekrar bölgede varlığını sağlamak için çalışma yapıldı.

Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve Amasya'ya getirilen 5 yaban keçisi, Çiğdemlik köyü kırsalında düzenlenen programın ardından doğaya bırakıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatını desteklemenin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Doğal yaşamı korumanın, gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu ifade eden Bakan, "Bu tür çalışmalar ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati önemde. Amasya'mızın doğa harikası alanlarını korumaya devam edeceğiz. Bu tarz projeler yaban hayatını güçlendirirken, bölge halkının doğaya olan bakışını da olumlu yönde etkiliyor." diye konuştu.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

Keçilere zarar veren kişilere 940 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Amasya keçi
