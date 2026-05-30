Amasya'da istinat duvarı saniyeler için çöktü

Olay, 24 Mayıs'ta Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışların ardından Gümüş Apartmanı'na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Taş ve toprak yığınlarının altında kalan giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadı.

SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Bir hafta sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının taş ve toprakla birlikte saniyeler içinde çöktüğü görüldü. Görüntülerde, yıkılan duvarın giriş kattaki dairenin balkonuna zarar verdiği anlar da yer aldı.

