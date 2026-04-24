Amasya'da kablo ve direk hırsızlığına 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oluz ve Kaleboğazı köylerinde gerçekleşen bin 500 metre uzunluğunda kablo ve 20 adet ahşap direk hırsızlığı olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Oluz köyünde 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilen şüphelilerde 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır