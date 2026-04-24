HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Amasya'da kablo ve direk hırsızlığına 3 tutuklama

Amasya'da kablo ve telefon direği hırsızlığı olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Amasya'da kablo ve direk hırsızlığına 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oluz ve Kaleboğazı köylerinde gerçekleşen bin 500 metre uzunluğunda kablo ve 20 adet ahşap direk hırsızlığı olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Oluz köyünde 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilen şüphelilerde 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

24 Nisan 2026
24 Nisan 2026

Formula 1 yeniden İstanbul'da, doktorlara özel ChatGPT duyuruldu! İşte 24 Nisan'ın haber özeti...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.