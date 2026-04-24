Hindistan'da kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

Hindistan'da kırmızı bültenle 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Salim Dola, Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda adreste yapılan aramalarda, 126 kilo 141 gram mephedrone ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin Beylikdüzü'nde bir adreste kaldığı tespit edildi. Bulunduğu adrese operasyon düzenlenen şüpheli Salim Dola gözaltına alındı.

2 MİLYON 522 BİN HİNDİSTAN RUPİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Salim Dola'dan talimat aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda, 126 kilo 141 gram mephedrone ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 4 kişi yaralandıMersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da kablo ve direk hırsızlığına 3 tutuklamaAmasya'da kablo ve direk hırsızlığına 3 tutuklama

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

