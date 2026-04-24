Mersin'de trafik kazası! Yaralılar var

E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile M.B.Ş. yönetimindeki otomobil, Akdeniz Mahallesi D400 kara yolu Çamlık mevkisinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine, hafif ticari araç ise ağaca çarptı.
Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
