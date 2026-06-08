Bakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi

Bakan Yumaklı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda 1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin detaylarını paylaştı.
Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:
"1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik.
Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;
142,5 milyon lira idari para cezası uygularken,
19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.
İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ediyoruz."
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