HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayında yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında detaylı bilgi verdi. 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

Bakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi
Doğukan Akbayır

Bakan Yumaklı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda 1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinin detaylarını paylaştı.

Bakan Yumaklı duyurdu! 1 ayda 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildi 1

82 BİNDEN FAZLA DENETİM

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:

"1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;

142,5 milyon lira idari para cezası uygularken,

19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den il il uyarı! Sıcaklık 38 dereceye çıkacakMeteoroloji'den il il uyarı! Sıcaklık 38 dereceye çıkacak
Bayrampaşa’da bir araçta 20 kilogram kokain bulunduBayrampaşa’da bir araçta 20 kilogram kokain bulundu

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.