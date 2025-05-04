Amasya'da kan donduran olay: Annesini defalarca bıçakladı! Ölmeden önce eve polis gelmiş ama şikayetçi olmamış...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Saliha K.'nin evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Saliha K.’nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

EVE GİDEN POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEMİŞ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K.’nin, evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan önce tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.’nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından, evde S.K.’nin oğlu M.K. tarafından bıçaklandığı görüldü. Gözaltına alınan M.K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır