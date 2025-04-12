Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya kent merkezi ve yüksek kesimlere kar yağdı.

Kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü, etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Bu içerik AA tarafından yayına alınmıştır