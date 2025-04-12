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Amasya'da karlı köy yolunda bir aile mahsur kalmıştı! Greyder operatörleri kurtardı

Amasya'da karla kaplı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan aileyi, yakıtları bitmek üzereyken Amasya İl Özel İdaresi greyder operatörleri kurtardı.

Amasya'da karlı köy yolunda bir aile mahsur kalmıştı! Greyder operatörleri kurtardı
Begüm Özkaynak

Taşova ilçesine bağlı Korubaşı köyünde yolunda Nisan ayında beklenmedik şekilde yağan 30 santimetreden fazla karla kaplı yolda mahsur kaldıklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücü Rıdvan Bulakbaşı ve beraberindeki ailesi için ekipler zamanla yarıştı.
Amasya İl Özel İdaresi ekibi greyderle yolları açarak donma tehlikesiyle karşı karşıya olan aileye ulaştı. Yolu açan greyderin peşinden köye ulaşan aile kendilerine yardımcı olan greyder operatörleri Mehmet Keskin ve Alper Yaşar'a teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Operatör kar köy aile
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