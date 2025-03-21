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  4. Amasya'da kaza: Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'da kaza: Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

21.03.2025 17:49
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobil, park halindeki tıra çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Amasya'da kaza: Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İstanbul-Samsun kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde, Mehmet B. (54) idaresindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, park halindeki 55 ANF 547 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Savrulan otomobil, daha sonra yolun solundaki bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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